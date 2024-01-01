菲律宾比索 至汤加潘加 汇率历史

今日 菲律宾比索 至汤加潘加 的汇率目前为 0.041，较昨日变动 -0.267%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.446%。

过去一周，菲律宾比索 至汤加潘加 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.041 和 15-10-2024 的最低点 0.040 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -1.870%。