菲律宾比索 至泰铢 汇率历史

今日 菲律宾比索 至泰铢 的汇率目前为 0.580，较昨日变动 0.241%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.275%。

过去一周，菲律宾比索 至泰铢 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.581 和 17-10-2024 的最低点 0.573 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.409%。