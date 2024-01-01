菲律宾比索 至冈比亚达拉西 汇率历史

今日 菲律宾比索 至冈比亚达拉西 的汇率目前为 1.218，较昨日变动 -0.707%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.871%。

过去一周，菲律宾比索 至冈比亚达拉西 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1.227 和 15-10-2024 的最低点 1.202 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 1.066%。