菲律宾比索 至加纳塞地 汇率历史

今日 菲律宾比索 至加纳塞地 的汇率目前为 0.277，较昨日变动 -0.462%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.734%。

过去一周，菲律宾比索 至加纳塞地 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.279 和 16-10-2024 的最低点 0.274 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.362%。