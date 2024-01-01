菲律宾比索 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 菲律宾比索 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 2.046，较昨日变动 -1.562%。过去一周，菲律宾比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.417%。

过去一周，菲律宾比索 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2.080 和 16-10-2024 的最低点 2.039 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -1.223%。