菲律宾比索 至丹麦克朗 汇率历史

今日 菲律宾比索 至丹麦克朗 的汇率目前为 0.119，较昨日变动 -0.444%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.334%。

过去一周，菲律宾比索 至丹麦克朗 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.120 和 15-10-2024 的最低点 0.118 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.340%。