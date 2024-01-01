菲律宾比索 至阿联酋迪拉姆 汇率历史

今日 菲律宾比索 至阿联酋迪拉姆 的汇率目前为 0.064，较昨日变动 -0.907%。过去一周，菲律宾比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.427%。

过去一周，菲律宾比索 至阿联酋迪拉姆 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.064 和 17-10-2024 的最低点 0.063 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.334%。