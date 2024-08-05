尼日利亚奈拉 至佛得角埃斯库多 汇率历史

今日 尼日利亚奈拉 至佛得角埃斯库多 的汇率目前为 0.063，较昨日变动 -0.224%。过去一周，尼日利亚奈拉 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.046%。

过去一周，尼日利亚奈拉 至佛得角埃斯库多 的汇率在 07-08-2024 的最高点 0.065 和 05-08-2024 的最低点 0.062 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 2.762%。