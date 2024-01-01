尼日利亚奈拉 至美元 历史汇率
欢迎查看 尼日利亚奈拉 至美元 历史摘要。这是 尼日利亚奈拉 (NGN) 至美元 (USD) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 NGN 和 USD 历史数据。
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尼日利亚奈拉 至美元 汇率历史
今日 尼日利亚奈拉 至美元 的汇率目前为 0.001，较昨日变动 0.411%。过去一周，尼日利亚奈拉 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.130%。过去一周，尼日利亚奈拉 至美元 的汇率在 07-08-2024 的最高点 0.001 和 04-08-2024 的最低点 0.001 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 2.896%。
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如何将尼日利亚奈拉兑换成美元
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