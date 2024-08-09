500 马来西亚林吉特兑菲律宾比索

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1 MYR兑PHP过去 30 天过去 90 天
13.068513.0685
12.403312.1159
一般12.620212.4818
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1 MYR 兑 PHP 统计信息

过去 30 天，MYR 兑 PHP 的表现如下：30 天高点为 13.0685，30 天低点为 12.4033。这意味着 30 天平均值为 12.6202。MYR 兑 PHP 的变化为 4.29。

过去 90 天，MYR 兑 PHP 的表现如下：90 天高点为 13.0685，90 天低点为 12.1159。这意味着 90 天平均值为 12.4818。MYR 兑 PHP 的变化为 6.46。

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马来西亚林吉特/菲律宾比索汇率
1 MYR12.93370 PHP
5 MYR64.66850 PHP
10 MYR129.33700 PHP
20 MYR258.67400 PHP
50 MYR646.68500 PHP
100 MYR1,293.37000 PHP
250 MYR3,233.42500 PHP
500 MYR6,466.85000 PHP
1000 MYR12,933.70000 PHP
2000 MYR25,867.40000 PHP
5000 MYR64,668.50000 PHP
10000 MYR129,337.00000 PHP
菲律宾比索/马来西亚林吉特汇率
1 PHP0.07732 MYR
5 PHP0.38659 MYR
10 PHP0.77317 MYR
20 PHP1.54634 MYR
50 PHP3.86586 MYR
100 PHP7.73172 MYR
250 PHP19.32930 MYR
500 PHP38.65860 MYR
1000 PHP77.31720 MYR
2000 PHP154.63440 MYR
5000 PHP386.58600 MYR
10000 PHP773.17200 MYR