马来西亚林吉特 至马恩岛镑 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至马恩岛镑 的汇率目前为 0.177，较昨日变动 0.670%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.600%。

过去一周，马来西亚林吉特 至马恩岛镑 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.178 和 02-08-2024 的最低点 0.173 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.552%。