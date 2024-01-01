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1 MWK 兑 HKD 统计信息

过去 30 天，MWK 兑 HKD 的表现如下：30 天高点为 0.0045，30 天低点为 0.0045。这意味着 30 天平均值为 0.0045。MWK 兑 HKD 的变化为 -0.39。

过去 90 天，MWK 兑 HKD 的表现如下：90 天高点为 0.0045，90 天低点为 0.0045。这意味着 90 天平均值为 0.0045。MWK 兑 HKD 的变化为 -0.42。

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马拉维克瓦查/港元汇率
1 MWK0.00450 HKD
5 MWK0.02249 HKD
10 MWK0.04497 HKD
20 MWK0.08994 HKD
50 MWK0.22485 HKD
100 MWK0.44971 HKD
250 MWK1.12427 HKD
500 MWK2.24855 HKD
1000 MWK4.49709 HKD
2000 MWK8.99418 HKD
5000 MWK22.48545 HKD
10000 MWK44.97090 HKD
港元/马拉维克瓦查汇率
100 HKD22,236.60000 MWK
200 HKD44,473.20000 MWK
300 HKD66,709.80000 MWK
500 HKD111,183.00000 MWK
1000 HKD222,366.00000 MWK
2000 HKD444,732.00000 MWK
2500 HKD555,915.00000 MWK
3000 HKD667,098.00000 MWK
4000 HKD889,464.00000 MWK
5000 HKD1,111,830.00000 MWK
10000 HKD2,223,660.00000 MWK
20000 HKD4,447,320.00000 MWK