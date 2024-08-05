毛里塔尼亚乌吉亚 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至乌拉圭比索 的汇率目前为 1.021，较昨日变动 -0.214%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.081%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至乌拉圭比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 1.030 和 05-08-2024 的最低点 1.007 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -1.322%。