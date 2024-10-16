乌拉圭比索 至毛里塔尼亚乌吉亚 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至毛里塔尼亚乌吉亚 的汇率目前为 0.956，较昨日变动 0.361%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.179%。

过去一周，乌拉圭比索 至毛里塔尼亚乌吉亚 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.957 和 18-10-2024 的最低点 0.943 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.822%。