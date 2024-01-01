毛里塔尼亚乌吉亚 至塔吉克斯坦索莫尼 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至塔吉克斯坦索莫尼 的汇率目前为 0.269，较昨日变动 0.094%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.422%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至塔吉克斯坦索莫尼 的汇率在 08-08-2024 的最高点 0.269 和 01-08-2024 的最低点 0.268 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 0.430%。