毛里塔尼亚乌吉亚 至卢旺达法郎 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至卢旺达法郎 的汇率目前为 33.338，较昨日变动 0.077%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.299%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至卢旺达法郎 的汇率在 07-08-2024 的最高点 33.447 和 02-08-2024 的最低点 33.139 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 07-08-2024，价值下降了 -0.457%。