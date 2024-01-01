100 澳门元兑俄罗斯卢布

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1 MOP兑RUB过去 30 天过去 90 天
11.044111.5175
10.572510.3849
一般10.810110.9887
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1 MOP 兑 RUB 统计信息

过去 30 天，MOP 兑 RUB 的表现如下：30 天高点为 11.0441，30 天低点为 10.5725。这意味着 30 天平均值为 10.8101。MOP 兑 RUB 的变化为 -1.03。

过去 90 天，MOP 兑 RUB 的表现如下：90 天高点为 11.5175，90 天低点为 10.3849。这意味着 90 天平均值为 10.9887。MOP 兑 RUB 的变化为 -6.17。

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澳门元/俄罗斯卢布汇率
1 MOP10.80630 RUB
5 MOP54.03150 RUB
10 MOP108.06300 RUB
20 MOP216.12600 RUB
50 MOP540.31500 RUB
100 MOP1,080.63000 RUB
250 MOP2,701.57500 RUB
500 MOP5,403.15000 RUB
1000 MOP10,806.30000 RUB
2000 MOP21,612.60000 RUB
5000 MOP54,031.50000 RUB
10000 MOP108,063.00000 RUB
俄罗斯卢布/澳门元汇率
1 RUB0.09254 MOP
5 RUB0.46269 MOP
10 RUB0.92538 MOP
20 RUB1.85077 MOP
50 RUB4.62692 MOP
100 RUB9.25384 MOP
250 RUB23.13460 MOP
500 RUB46.26920 MOP
1000 RUB92.53840 MOP
2000 RUB185.07680 MOP
5000 RUB462.69200 MOP
10000 RUB925.38400 MOP