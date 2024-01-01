开曼元兑摩洛哥迪拉姆

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$1.000 KYD = د.م.12.08 MAD

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MAD
1 KYD兑MAD过去 30 天过去 90 天
12.107812.1195
11.776411.7512
一般11.943311.9273
更改2.27%0.17%
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1 KYD 兑 MAD 统计信息

过去 30 天，KYD 兑 MAD 的表现如下：30 天高点为 12.1078，30 天低点为 11.7764。这意味着 30 天平均值为 11.9433。KYD 兑 MAD 的变化为 2.27。

过去 90 天，KYD 兑 MAD 的表现如下：90 天高点为 12.1195，90 天低点为 11.7512。这意味着 90 天平均值为 11.9273。KYD 兑 MAD 的变化为 0.17。

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 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.0870.9251.31717.6261.5031.3840.77
1 INR0.01210.0110.0160.210.0180.0160.009
1 EUR1.08290.9411.42419.0621.6261.4960.833
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开曼群岛元/摩洛哥迪拉姆汇率
1 KYD12.07980 MAD
5 KYD60.39900 MAD
10 KYD120.79800 MAD
20 KYD241.59600 MAD
50 KYD603.99000 MAD
100 KYD1,207.98000 MAD
250 KYD3,019.95000 MAD
500 KYD6,039.90000 MAD
1000 KYD12,079.80000 MAD
2000 KYD24,159.60000 MAD
5000 KYD60,399.00000 MAD
10000 KYD120,798.00000 MAD
摩洛哥迪拉姆/开曼群岛元汇率
1 MAD0.08278 KYD
5 MAD0.41391 KYD
10 MAD0.82783 KYD
20 MAD1.65565 KYD
50 MAD4.13914 KYD
100 MAD8.27827 KYD
250 MAD20.69568 KYD
500 MAD41.39135 KYD
1000 MAD82.78270 KYD
2000 MAD165.56540 KYD
5000 MAD413.91350 KYD
10000 MAD827.82700 KYD