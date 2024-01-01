科威特第纳尔兑丹麦克朗

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ك1.000 KWD = kr22.50 DKK

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DKK
1 KWD兑DKK过去 30 天过去 90 天
22.495322.6376
21.839321.8190
一般22.157322.1593
更改2.69%-0.13%
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1 KWD 兑 DKK 统计信息

过去 30 天，KWD 兑 DKK 的表现如下：30 天高点为 22.4953，30 天低点为 21.8393。这意味着 30 天平均值为 22.1573。KWD 兑 DKK 的变化为 2.69。

过去 90 天，KWD 兑 DKK 的表现如下：90 天高点为 22.6376，90 天低点为 21.8190。这意味着 90 天平均值为 22.1593。KWD 兑 DKK 的变化为 -0.13。

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 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.140.92517.6231.5021.661,695.983.673
1 INR0.01210.0110.2090.0180.0220.1570.044
1 EUR1.08291.002119.061.6251.7961,834.293.972
1 ZAR0.0574.7750.05210.0850.09496.2380.208

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科威特第纳尔/丹麦克朗汇率
1 KWD22.49530 DKK
5 KWD112.47650 DKK
10 KWD224.95300 DKK
20 KWD449.90600 DKK
50 KWD1,124.76500 DKK
100 KWD2,249.53000 DKK
250 KWD5,623.82500 DKK
500 KWD11,247.65000 DKK
1000 KWD22,495.30000 DKK
2000 KWD44,990.60000 DKK
5000 KWD112,476.50000 DKK
10000 KWD224,953.00000 DKK
丹麦克朗/科威特第纳尔汇率
1 DKK0.04445 KWD
5 DKK0.22227 KWD
10 DKK0.44454 KWD
20 DKK0.88908 KWD
50 DKK2.22269 KWD
100 DKK4.44538 KWD
250 DKK11.11345 KWD
500 DKK22.22690 KWD
1000 DKK44.45380 KWD
2000 DKK88.90760 KWD
5000 DKK222.26900 KWD
10000 DKK444.53800 KWD