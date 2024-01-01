50 吉尔吉斯斯坦索姆兑港元

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HKD
1 KGS兑HKD过去 30 天过去 90 天
0.09260.0927
0.09090.0909
一般0.09200.0919
更改-1.68%-0.84%
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1 KGS 兑 HKD 统计信息

过去 30 天，KGS 兑 HKD 的表现如下：30 天高点为 0.0926，30 天低点为 0.0909。这意味着 30 天平均值为 0.0920。KGS 兑 HKD 的变化为 -1.68。

过去 90 天，KGS 兑 HKD 的表现如下：90 天高点为 0.0927，90 天低点为 0.0909。这意味着 90 天平均值为 0.0919。KGS 兑 HKD 的变化为 -0.84。

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热门货币

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.771.3841.5010.92384.0723.6730.865
1 GBP1.29911.7991.951.2109.2394.7721.124
1 CAD0.7220.55611.0840.66760.7372.6530.625
1 AUD0.6660.5130.92210.61556.0132.4470.576

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吉尔吉斯斯坦索姆/港元汇率
1 KGS0.09100 HKD
5 KGS0.45498 HKD
10 KGS0.90995 HKD
20 KGS1.81990 HKD
50 KGS4.54975 HKD
100 KGS9.09951 HKD
250 KGS22.74878 HKD
500 KGS45.49755 HKD
1000 KGS90.99510 HKD
2000 KGS181.99020 HKD
5000 KGS454.97550 HKD
10000 KGS909.95100 HKD
港元/吉尔吉斯斯坦索姆汇率
100 HKD1,098.96000 KGS
200 HKD2,197.92000 KGS
300 HKD3,296.88000 KGS
500 HKD5,494.80000 KGS
1000 HKD10,989.60000 KGS
2000 HKD21,979.20000 KGS
2500 HKD27,474.00000 KGS
3000 HKD32,968.80000 KGS
4000 HKD43,958.40000 KGS
5000 HKD54,948.00000 KGS
10000 HKD109,896.00000 KGS
20000 HKD219,792.00000 KGS