30,000 匈牙利福林兑挪威克朗

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1 HUF兑NOK过去 30 天过去 90 天
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0.02910.0284
一般0.03010.0296
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1 HUF 兑 NOK 统计信息

过去 30 天，HUF 兑 NOK 的表现如下：30 天高点为 0.0306，30 天低点为 0.0291。这意味着 30 天平均值为 0.0301。HUF 兑 NOK 的变化为 2.80。

过去 90 天，HUF 兑 NOK 的表现如下：90 天高点为 0.0306，90 天低点为 0.0284。这意味着 90 天平均值为 0.0296。HUF 兑 NOK 的变化为 -0.69。

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1 USD10.9150.7891.3751.32518.41883.9541.527
1 EUR1.09310.8621.5021.44820.12791.7451.668
1 GBP1.2671.1611.7421.67923.342106.41.935
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匈牙利福林/挪威克朗汇率
2000 HUF59.83180 NOK
5000 HUF149.57950 NOK
10000 HUF299.15900 NOK
15000 HUF448.73850 NOK
20000 HUF598.31800 NOK
30000 HUF897.47700 NOK
40000 HUF1,196.63600 NOK
50000 HUF1,495.79500 NOK
60000 HUF1,794.95400 NOK
100000 HUF2,991.59000 NOK
150000 HUF4,487.38500 NOK
200000 HUF5,983.18000 NOK
挪威克朗/匈牙利福林汇率
1 NOK33.42710 HUF
5 NOK167.13550 HUF
10 NOK334.27100 HUF
20 NOK668.54200 HUF
50 NOK1,671.35500 HUF
100 NOK3,342.71000 HUF
250 NOK8,356.77500 HUF
500 NOK16,713.55000 HUF
1000 NOK33,427.10000 HUF
2000 NOK66,854.20000 HUF
5000 NOK167,135.50000 HUF
10000 NOK334,271.00000 HUF