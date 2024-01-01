克罗地亚库纳兑俄罗斯卢布
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|1 HRK兑RUB
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|12.6556
|13.2031
|低
|12.0894
|11.8936
|一般
|12.3774
|12.5882
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1 HRK 兑 RUB 统计信息
过去 30 天，HRK 兑 RUB 的表现如下：30 天高点为 12.6556，30 天低点为 12.0894。这意味着 30 天平均值为 12.3774。HRK 兑 RUB 的变化为 -2.36。
过去 90 天，HRK 兑 RUB 的表现如下：90 天高点为 13.2031，90 天低点为 11.8936。这意味着 90 天平均值为 12.5882。HRK 兑 RUB 的变化为 -7.46。
如何将克罗地亚库纳兑换成俄罗斯卢布
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择HRK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择RUB作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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