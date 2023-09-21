كونا كرواتية إلى روبل روسي

تحويل HRK إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٣٬٦٤٢٫٩٠ rub

1.00000 HRK = 13.64290 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 13:56 UTC
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HRK إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 RUB
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0642588.48391.438231.66250.963818.3459
1GBP1.1524711.2266101.9821.657631.916111.1107521.1445
1USD0.939650.815262183.1421.35141.562130.9059517.2383
1INR0.01130150.009805650.012027610.01625410.01878870.01089640.207336

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الروبل الروسي
1 HRK13.64290 RUB
5 HRK68.21450 RUB
10 HRK136.42900 RUB
20 HRK272.85800 RUB
50 HRK682.14500 RUB
100 HRK1364.29000 RUB
250 HRK3410.72500 RUB
500 HRK6821.45000 RUB
1000 HRK13642.90000 RUB
2000 HRK27285.80000 RUB
5000 HRK68214.50000 RUB
10000 HRK136429.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Croatian Kuna
1 RUB0.07330 HRK
5 RUB0.36649 HRK
10 RUB0.73298 HRK
20 RUB1.46597 HRK
50 RUB3.66493 HRK
100 RUB7.32985 HRK
250 RUB18.32463 HRK
500 RUB36.64925 HRK
1000 RUB73.29850 HRK
2000 RUB146.59700 HRK
5000 RUB366.49250 HRK
10000 RUB732.98500 HRK