100 福克兰群岛镑兑马来西亚林吉特

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MYR
1 FKP兑MYR过去 30 天过去 90 天
5.63106.0286
5.49935.4993
一般5.57635.6845
更改0.27%-6.89%
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1 FKP 兑 MYR 统计信息

过去 30 天，FKP 兑 MYR 的表现如下：30 天高点为 5.6310，30 天低点为 5.4993。这意味着 30 天平均值为 5.5763。FKP 兑 MYR 的变化为 0.27。

过去 90 天，FKP 兑 MYR 的表现如下：90 天高点为 6.0286，90 天低点为 5.4993。这意味着 90 天平均值为 5.6845。FKP 兑 MYR 的变化为 -6.89。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.2871.51.6220.93821.713
1 GBP1.211.303109.5631.8011.9461.12526.06
1 USD0.9210.767184.0691.3821.4930.86319.996
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.238

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福克兰群岛镑/马来西亚林吉特汇率
1 FKP5.61310 MYR
5 FKP28.06550 MYR
10 FKP56.13100 MYR
20 FKP112.26200 MYR
50 FKP280.65500 MYR
100 FKP561.31000 MYR
250 FKP1,403.27500 MYR
500 FKP2,806.55000 MYR
1000 FKP5,613.10000 MYR
2000 FKP11,226.20000 MYR
5000 FKP28,065.50000 MYR
10000 FKP56,131.00000 MYR
马来西亚林吉特/福克兰群岛镑汇率
1 MYR0.17816 FKP
5 MYR0.89078 FKP
10 MYR1.78155 FKP
20 MYR3.56310 FKP
50 MYR8.90775 FKP
100 MYR17.81550 FKP
250 MYR44.53875 FKP
500 MYR89.07750 FKP
1000 MYR178.15500 FKP
2000 MYR356.31000 FKP
5000 MYR890.77500 FKP
10000 MYR1,781.55000 FKP