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欧元/挪威克朗汇率
1 EUR11.47500 NOK
5 EUR57.37500 NOK
10 EUR114.75000 NOK
20 EUR229.50000 NOK
50 EUR573.75000 NOK
100 EUR1147.50000 NOK
250 EUR2868.75000 NOK
500 EUR5737.50000 NOK
1000 EUR11475.00000 NOK
2000 EUR22950.00000 NOK
5000 EUR57375.00000 NOK
10000 EUR114750.00000 NOK
挪威克朗/欧元汇率
1 NOK0.08715 EUR
5 NOK0.43573 EUR
10 NOK0.87146 EUR
20 NOK1.74293 EUR
50 NOK4.35731 EUR
100 NOK8.71463 EUR
250 NOK21.78657 EUR
500 NOK43.57315 EUR
1000 NOK87.14630 EUR
2000 NOK174.29260 EUR
5000 NOK435.73150 EUR
10000 NOK871.46300 EUR