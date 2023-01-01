100 欧元兑至泽西镑

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欧元/泽西岛镑汇率
1 EUR0.86448 JEP
5 EUR4.32240 JEP
10 EUR8.64480 JEP
20 EUR17.28960 JEP
50 EUR43.22400 JEP
100 EUR86.44800 JEP
250 EUR216.12000 JEP
500 EUR432.24000 JEP
1000 EUR864.48000 JEP
2000 EUR1728.96000 JEP
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10000 EUR8644.80000 JEP
泽西岛镑/欧元汇率
1 JEP1.15676 EUR
5 JEP5.78380 EUR
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20 JEP23.13520 EUR
50 JEP57.83800 EUR
100 JEP115.67600 EUR
250 JEP289.19000 EUR
500 JEP578.38000 EUR
1000 JEP1156.76000 EUR
2000 JEP2313.52000 EUR
5000 JEP5783.80000 EUR
10000 JEP11567.60000 EUR