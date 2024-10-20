1 瑞士法郎兑乌拉圭比索

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UYU
1 CHF兑UYU过去 30 天过去 90 天
50.050750.0507
48.033445.0623
一般48.792647.6611
更改-2.03%6.47%
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1 CHF 兑 UYU 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 UYU 的表现如下：30 天高点为 50.0507，30 天低点为 48.0334。这意味着 30 天平均值为 48.7926。CHF 兑 UYU 的变化为 -2.03。

过去 90 天，CHF 兑 UYU 的表现如下：90 天高点为 50.0507，90 天低点为 45.0623。这意味着 90 天平均值为 47.6611。CHF 兑 UYU 的变化为 6.47。

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瑞士法郎/乌拉圭比索汇率
1 CHF48.04950 UYU
5 CHF240.24750 UYU
10 CHF480.49500 UYU
20 CHF960.99000 UYU
50 CHF2,402.47500 UYU
100 CHF4,804.95000 UYU
250 CHF12,012.37500 UYU
500 CHF24,024.75000 UYU
1000 CHF48,049.50000 UYU
2000 CHF96,099.00000 UYU
5000 CHF240,247.50000 UYU
10000 CHF480,495.00000 UYU
乌拉圭比索/瑞士法郎汇率
1 UYU0.02081 CHF
5 UYU0.10406 CHF
10 UYU0.20812 CHF
20 UYU0.41624 CHF
50 UYU1.04060 CHF
100 UYU2.08119 CHF
250 UYU5.20298 CHF
500 UYU10.40595 CHF
1000 UYU20.81190 CHF
2000 UYU41.62380 CHF
5000 UYU104.05950 CHF
10000 UYU208.11900 CHF