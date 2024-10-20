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PHP
1 CHF兑PHP过去 30 天过去 90 天
67.085367.7652
65.368565.3685
一般66.323766.3153
更改1.69%1.36%
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1 CHF 兑 PHP 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 PHP 的表现如下：30 天高点为 67.0853，30 天低点为 65.3685。这意味着 30 天平均值为 66.3237。CHF 兑 PHP 的变化为 1.69。

过去 90 天，CHF 兑 PHP 的表现如下：90 天高点为 67.7652，90 天低点为 65.3685。这意味着 90 天平均值为 66.3153。CHF 兑 PHP 的变化为 1.36。

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瑞士法郎/菲律宾比索汇率
1 CHF66.54980 PHP
5 CHF332.74900 PHP
10 CHF665.49800 PHP
20 CHF1,330.99600 PHP
50 CHF3,327.49000 PHP
100 CHF6,654.98000 PHP
250 CHF16,637.45000 PHP
500 CHF33,274.90000 PHP
1000 CHF66,549.80000 PHP
2000 CHF133,099.60000 PHP
5000 CHF332,749.00000 PHP
10000 CHF665,498.00000 PHP
菲律宾比索/瑞士法郎汇率
1 PHP0.01503 CHF
5 PHP0.07513 CHF
10 PHP0.15026 CHF
20 PHP0.30053 CHF
50 PHP0.75132 CHF
100 PHP1.50263 CHF
250 PHP3.75657 CHF
500 PHP7.51315 CHF
1000 PHP15.02630 CHF
2000 PHP30.05260 CHF
5000 PHP75.13150 CHF
10000 PHP150.26300 CHF