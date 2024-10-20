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OMR
1 CHF兑OMR过去 30 天过去 90 天
0.45800.4580
0.44450.4319
一般0.45090.4492
更改-1.67%2.89%
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1 CHF 兑 OMR 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 OMR 的表现如下：30 天高点为 0.4580，30 天低点为 0.4445。这意味着 30 天平均值为 0.4509。CHF 兑 OMR 的变化为 -1.67。

过去 90 天，CHF 兑 OMR 的表现如下：90 天高点为 0.4580，90 天低点为 0.4319。这意味着 90 天平均值为 0.4492。CHF 兑 OMR 的变化为 2.89。

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1 USD10.920.76684.0721.381.491149.5351.647
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1 GBP1.3051.2011109.7221.8011.946195.1582.149
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瑞士法郎/阿曼里亚尔汇率
1 CHF0.44527 OMR
5 CHF2.22634 OMR
10 CHF4.45267 OMR
20 CHF8.90534 OMR
50 CHF22.26335 OMR
100 CHF44.52670 OMR
250 CHF111.31675 OMR
500 CHF222.63350 OMR
1000 CHF445.26700 OMR
2000 CHF890.53400 OMR
5000 CHF2,226.33500 OMR
10000 CHF4,452.67000 OMR
阿曼里亚尔/瑞士法郎汇率
1 OMR2.24584 CHF
5 OMR11.22920 CHF
10 OMR22.45840 CHF
20 OMR44.91680 CHF
50 OMR112.29200 CHF
100 OMR224.58400 CHF
250 OMR561.46000 CHF
500 OMR1,122.92000 CHF
1000 OMR2,245.84000 CHF
2000 OMR4,491.68000 CHF
5000 OMR11,229.20000 CHF
10000 OMR22,458.40000 CHF