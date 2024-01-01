5 伯利兹元兑日元

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伯利兹元/日元汇率
1 BZD77.43750 JPY
5 BZD387.18750 JPY
10 BZD774.37500 JPY
20 BZD1,548.75000 JPY
50 BZD3,871.87500 JPY
100 BZD7,743.75000 JPY
250 BZD19,359.37500 JPY
500 BZD38,718.75000 JPY
1000 BZD77,437.50000 JPY
2000 BZD154,875.00000 JPY
5000 BZD387,187.50000 JPY
10000 BZD774,375.00000 JPY
日元/伯利兹元汇率
100 JPY1.29136 BZD
1000 JPY12.91360 BZD
1500 JPY19.37040 BZD
2000 JPY25.82720 BZD
3000 JPY38.74080 BZD
5000 JPY64.56800 BZD
5400 JPY69.73344 BZD
10000 JPY129.13600 BZD
15000 JPY193.70400 BZD
20000 JPY258.27200 BZD
25000 JPY322.84000 BZD
30000 JPY387.40800 BZD