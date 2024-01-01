白俄罗斯卢布兑西非法郎

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1 BYN兑XOF过去 30 天过去 90 天
185.9640187.8240
183.1800183.1800
一般184.3944185.3882
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1 BYN 兑 XOF 统计信息

过去 30 天，BYN 兑 XOF 的表现如下：30 天高点为 185.9640，30 天低点为 183.1800。这意味着 30 天平均值为 184.3944。BYN 兑 XOF 的变化为 -1.08。

过去 90 天，BYN 兑 XOF 的表现如下：90 天高点为 187.8240，90 天低点为 183.1800。这意味着 90 天平均值为 185.3882。BYN 兑 XOF 的变化为 -1.48。

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1 USD11.3731.3261.5271.6650.9150.78818.368
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白俄罗斯卢布/西非法郎汇率
1 BYN183.48100 XOF
5 BYN917.40500 XOF
10 BYN1,834.81000 XOF
20 BYN3,669.62000 XOF
50 BYN9,174.05000 XOF
100 BYN18,348.10000 XOF
250 BYN45,870.25000 XOF
500 BYN91,740.50000 XOF
1000 BYN183,481.00000 XOF
2000 BYN366,962.00000 XOF
5000 BYN917,405.00000 XOF
10000 BYN1,834,810.00000 XOF
西非法郎/白俄罗斯卢布汇率
1 XOF0.00545 BYN
5 XOF0.02725 BYN
10 XOF0.05450 BYN
20 XOF0.10900 BYN
50 XOF0.27251 BYN
100 XOF0.54502 BYN
250 XOF1.36254 BYN
500 XOF2.72508 BYN
1000 XOF5.45015 BYN
2000 XOF10.90030 BYN
5000 XOF27.25075 BYN
10000 XOF54.50150 BYN