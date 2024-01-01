5 白俄罗斯卢布兑日元

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白俄罗斯卢布/日元汇率
1 BYN47.36410 JPY
5 BYN236.82050 JPY
10 BYN473.64100 JPY
20 BYN947.28200 JPY
50 BYN2,368.20500 JPY
100 BYN4,736.41000 JPY
250 BYN11,841.02500 JPY
500 BYN23,682.05000 JPY
1000 BYN47,364.10000 JPY
2000 BYN94,728.20000 JPY
5000 BYN236,820.50000 JPY
10000 BYN473,641.00000 JPY
日元/白俄罗斯卢布汇率
100 JPY2.11130 BYN
1000 JPY21.11300 BYN
1500 JPY31.66950 BYN
2000 JPY42.22600 BYN
3000 JPY63.33900 BYN
5000 JPY105.56500 BYN
5400 JPY114.01020 BYN
10000 JPY211.13000 BYN
15000 JPY316.69500 BYN
20000 JPY422.26000 BYN
25000 JPY527.82500 BYN
30000 JPY633.39000 BYN