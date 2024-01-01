10,000 博茨瓦纳普拉兑日元

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1 EUR10.8591.07189.2081.4631.6420.97618.141
1 GBP1.16411.246103.7941.7021.911.13621.107
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博茨瓦纳普拉/日元汇率
1 BWP11.13820 JPY
5 BWP55.69100 JPY
10 BWP111.38200 JPY
20 BWP222.76400 JPY
50 BWP556.91000 JPY
100 BWP1,113.82000 JPY
250 BWP2,784.55000 JPY
500 BWP5,569.10000 JPY
1000 BWP11,138.20000 JPY
2000 BWP22,276.40000 JPY
5000 BWP55,691.00000 JPY
10000 BWP111,382.00000 JPY
日元/博茨瓦纳普拉汇率
100 JPY8.97810 BWP
1000 JPY89.78100 BWP
1500 JPY134.67150 BWP
2000 JPY179.56200 BWP
3000 JPY269.34300 BWP
5000 JPY448.90500 BWP
5400 JPY484.81740 BWP
10000 JPY897.81000 BWP
15000 JPY1,346.71500 BWP
20000 JPY1,795.62000 BWP
25000 JPY2,244.52500 BWP
30000 JPY2,693.43000 BWP