20 博茨瓦纳普拉兑加拿大元

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博茨瓦纳普拉/加元汇率
1 BWP0.09825 CAD
5 BWP0.49126 CAD
10 BWP0.98251 CAD
20 BWP1.96503 CAD
50 BWP4.91257 CAD
100 BWP9.82513 CAD
250 BWP24.56283 CAD
500 BWP49.12565 CAD
1000 BWP98.25130 CAD
2000 BWP196.50260 CAD
5000 BWP491.25650 CAD
10000 BWP982.51300 CAD
加元/博茨瓦纳普拉汇率
1 CAD10.17800 BWP
5 CAD50.89000 BWP
10 CAD101.78000 BWP
20 CAD203.56000 BWP
50 CAD508.90000 BWP
100 CAD1,017.80000 BWP
250 CAD2,544.50000 BWP
500 CAD5,089.00000 BWP
1000 CAD10,178.00000 BWP
2000 CAD20,356.00000 BWP
5000 CAD50,890.00000 BWP
10000 CAD101,780.00000 BWP