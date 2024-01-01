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不丹努尔特鲁姆/日元汇率
1 BTN1.85830 JPY
5 BTN9.29150 JPY
10 BTN18.58300 JPY
20 BTN37.16600 JPY
50 BTN92.91500 JPY
100 BTN185.83000 JPY
250 BTN464.57500 JPY
500 BTN929.15000 JPY
1000 BTN1,858.30000 JPY
2000 BTN3,716.60000 JPY
5000 BTN9,291.50000 JPY
10000 BTN18,583.00000 JPY
日元/不丹努尔特鲁姆汇率
100 JPY53.81260 BTN
1000 JPY538.12600 BTN
1500 JPY807.18900 BTN
2000 JPY1,076.25200 BTN
3000 JPY1,614.37800 BTN
5000 JPY2,690.63000 BTN
5400 JPY2,905.88040 BTN
10000 JPY5,381.26000 BTN
15000 JPY8,071.89000 BTN
20000 JPY10,762.52000 BTN
25000 JPY13,453.15000 BTN
30000 JPY16,143.78000 BTN