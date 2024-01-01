文莱元兑墨西哥比索
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|1 BND兑MXN
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|14.7783
|14.7783
|低
|13.1328
|12.2868
|一般
|13.7077
|13.2773
|更改
|9.60%
|17.28%
|查看完整历史记录
1 BND 兑 MXN 统计信息
过去 30 天，BND 兑 MXN 的表现如下：30 天高点为 14.7783，30 天低点为 13.1328。这意味着 30 天平均值为 13.7077。BND 兑 MXN 的变化为 9.60。
过去 90 天，BND 兑 MXN 的表现如下：90 天高点为 14.7783，90 天低点为 12.2868。这意味着 90 天平均值为 13.2773。BND 兑 MXN 的变化为 17.28。
如何将文莱元兑换成墨西哥比索
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BND作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MXN作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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