1,000 文莱元兑哥斯达黎加科朗

按实际汇率将 BND 换算成 CRC

1,000 bnd
369,412 crc

1.000 BND = 369.4 CRC

15:18 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.861.0789.1041.4621.6510.97418.183
1 GBP1.16311.244103.6011.71.9191.13321.141
1 USD0.9350.804183.291.3671.5430.91116.996
1 INR0.0110.010.01210.0160.0190.0110.204

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将文莱元兑换成哥斯达黎加科朗

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BND作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CRC作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示BND兑CRC的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 文莱元

BND兑USD

BND兑EUR

BND兑CAD

BND兑NZD

BND兑ZAR

BND兑SGD

BND兑AUD

BND兑GBP

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
文莱元/哥斯达黎加科朗汇率
1 BND369.41200 CRC
5 BND1,847.06000 CRC
10 BND3,694.12000 CRC
20 BND7,388.24000 CRC
50 BND18,470.60000 CRC
100 BND36,941.20000 CRC
250 BND92,353.00000 CRC
500 BND184,706.00000 CRC
1000 BND369,412.00000 CRC
2000 BND738,824.00000 CRC
5000 BND1,847,060.00000 CRC
10000 BND3,694,120.00000 CRC
哥斯达黎加科朗/文莱元汇率
1 CRC0.00271 BND
5 CRC0.01354 BND
10 CRC0.02707 BND
20 CRC0.05414 BND
50 CRC0.13535 BND
100 CRC0.27070 BND
250 CRC0.67675 BND
500 CRC1.35351 BND
1000 CRC2.70701 BND
2000 CRC5.41402 BND
5000 CRC13.53505 BND
10000 CRC27.07010 BND