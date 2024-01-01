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百慕大元/新加坡元汇率
1 BMD1.35995 SGD
5 BMD6.79975 SGD
10 BMD13.59950 SGD
20 BMD27.19900 SGD
50 BMD67.99750 SGD
100 BMD135.99500 SGD
250 BMD339.98750 SGD
500 BMD679.97500 SGD
1000 BMD1,359.95000 SGD
2000 BMD2,719.90000 SGD
5000 BMD6,799.75000 SGD
10000 BMD13,599.50000 SGD
新加坡元/百慕大元汇率
1 SGD0.73532 BMD
5 SGD3.67661 BMD
10 SGD7.35321 BMD
20 SGD14.70642 BMD
50 SGD36.76605 BMD
100 SGD73.53210 BMD
250 SGD183.83025 BMD
500 SGD367.66050 BMD
1000 SGD735.32100 BMD
2000 SGD1,470.64200 BMD
5000 SGD3,676.60500 BMD
10000 SGD7,353.21000 BMD