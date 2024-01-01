1,000 保加利亚列弗兑中非法郎

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保加利亚列弗/中非法郎汇率
1 BGN335.43100 XAF
5 BGN1,677.15500 XAF
10 BGN3,354.31000 XAF
20 BGN6,708.62000 XAF
50 BGN16,771.55000 XAF
100 BGN33,543.10000 XAF
250 BGN83,857.75000 XAF
500 BGN167,715.50000 XAF
1000 BGN335,431.00000 XAF
2000 BGN670,862.00000 XAF
5000 BGN1,677,155.00000 XAF
10000 BGN3,354,310.00000 XAF
中非法郎/保加利亚列弗汇率
1 XAF0.00298 BGN
5 XAF0.01491 BGN
10 XAF0.02981 BGN
20 XAF0.05962 BGN
50 XAF0.14906 BGN
100 XAF0.29812 BGN
250 XAF0.74531 BGN
500 XAF1.49062 BGN
1000 XAF2.98124 BGN
2000 XAF5.96248 BGN
5000 XAF14.90620 BGN
10000 XAF29.81240 BGN