50 保加利亚列弗兑乌克兰格里夫纳

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保加利亚列弗/乌克兰格里夫纳汇率
1 BGN21.50160 UAH
5 BGN107.50800 UAH
10 BGN215.01600 UAH
20 BGN430.03200 UAH
50 BGN1,075.08000 UAH
100 BGN2,150.16000 UAH
250 BGN5,375.40000 UAH
500 BGN10,750.80000 UAH
1000 BGN21,501.60000 UAH
2000 BGN43,003.20000 UAH
5000 BGN107,508.00000 UAH
10000 BGN215,016.00000 UAH
乌克兰格里夫纳/保加利亚列弗汇率
1 UAH0.04651 BGN
5 UAH0.23254 BGN
10 UAH0.46508 BGN
20 UAH0.93016 BGN
50 UAH2.32541 BGN
100 UAH4.65082 BGN
250 UAH11.62705 BGN
500 UAH23.25410 BGN
1000 UAH46.50820 BGN
2000 UAH93.01640 BGN
5000 UAH232.54100 BGN
10000 UAH465.08200 BGN