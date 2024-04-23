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保加利亚列弗/土耳其里拉汇率
1 BGN17.76850 TRY
5 BGN88.84250 TRY
10 BGN177.68500 TRY
20 BGN355.37000 TRY
50 BGN888.42500 TRY
100 BGN1,776.85000 TRY
250 BGN4,442.12500 TRY
500 BGN8,884.25000 TRY
1000 BGN17,768.50000 TRY
2000 BGN35,537.00000 TRY
5000 BGN88,842.50000 TRY
10000 BGN177,685.00000 TRY
土耳其里拉/保加利亚列弗汇率
1 TRY0.05628 BGN
5 TRY0.28140 BGN
10 TRY0.56279 BGN
20 TRY1.12558 BGN
50 TRY2.81396 BGN
100 TRY5.62792 BGN
250 TRY14.06980 BGN
500 TRY28.13960 BGN
1000 TRY56.27920 BGN
2000 TRY112.55840 BGN
5000 TRY281.39600 BGN
10000 TRY562.79200 BGN