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保加利亚列弗/泰铢汇率
1 BGN20.21240 THB
5 BGN101.06200 THB
10 BGN202.12400 THB
20 BGN404.24800 THB
50 BGN1,010.62000 THB
100 BGN2,021.24000 THB
250 BGN5,053.10000 THB
500 BGN10,106.20000 THB
1000 BGN20,212.40000 THB
2000 BGN40,424.80000 THB
5000 BGN101,062.00000 THB
10000 BGN202,124.00000 THB
泰铢/保加利亚列弗汇率
1 THB0.04947 BGN
5 THB0.24737 BGN
10 THB0.49475 BGN
20 THB0.98949 BGN
50 THB2.47373 BGN
100 THB4.94745 BGN
250 THB12.36863 BGN
500 THB24.73725 BGN
1000 THB49.47450 BGN
2000 THB98.94900 BGN
5000 THB247.37250 BGN
10000 THB494.74500 BGN