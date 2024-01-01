1 泰铢兑保加利亚列弗

按实际汇率将 THB 换算成 BGN

1 thb
0.05 bgn

฿1.000 THB = лв0.05015 BGN

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 THB兑BGNLast 30 daysLast 90 days
0.05010.0501
0.04940.0490
一般0.04960.0495
更改1.10%1.37%
View full history

1 THB to BGN stats

The performance of THB to BGN in the last 30 days saw a 30 day high of 0.0501 and a 30 day low of 0.0494. This means the 30 day average was 0.0496. The change for THB to BGN was 1.10.

The performance of THB to BGN in the last 90 days saw a 90 day high of 0.0501 and a 90 day low of 0.0490. This means the 90 day average was 0.0495. The change for THB to BGN was 1.37.

Track market rates

热门货币

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.9211.3841.5270.77783.72418.2861.343
1 EUR1.08611.5021.6580.84490.89119.8521.458
1 CAD0.7230.66611.1040.56260.50913.2160.97
1 AUD0.6550.6030.90610.50954.81411.9720.879

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将泰铢兑换成保加利亚列弗

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择THB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择BGN作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示THB兑BGN的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

泰铢 的热门货币对

THB兑USD

THB兑EUR

THB兑CAD

THB兑AUD

THB兑GBP

THB兑INR

THB兑ZAR

THB兑SGD

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
泰铢/保加利亚列弗汇率
1 THB0.05015 BGN
5 THB0.25073 BGN
10 THB0.50146 BGN
20 THB1.00292 BGN
50 THB2.50731 BGN
100 THB5.01461 BGN
250 THB12.53653 BGN
500 THB25.07305 BGN
1000 THB50.14610 BGN
2000 THB100.29220 BGN
5000 THB250.73050 BGN
10000 THB501.46100 BGN
保加利亚列弗/泰铢汇率
1 BGN19.94170 THB
5 BGN99.70850 THB
10 BGN199.41700 THB
20 BGN398.83400 THB
50 BGN997.08500 THB
100 BGN1,994.17000 THB
250 BGN4,985.42500 THB
500 BGN9,970.85000 THB
1000 BGN19,941.70000 THB
2000 BGN39,883.40000 THB
5000 BGN99,708.50000 THB
10000 BGN199,417.00000 THB