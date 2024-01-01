ZMW'den Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile ZMW → PKR çevirin

1.000 zmw
10.764,90 pkr

1,000ZK ZMW = 10,76₨ PKR

20:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,446011,5533
Düşük10,520310,1580
Ortalama10,874210,7614
Değişim-5.95%4.39%
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1 ZMW → PKR istatistikleri

ZMW → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,4460, en düşük 10,5203 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,8742 oldu. ZMW → PKR kurundaki değişiklik -5.95 değerindeydi.

ZMW → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,5533, en düşük 10,1580 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,7614 oldu. ZMW → PKR kurundaki değişiklik 4.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Pakistan Rupisi
1 ZMW10,76490 PKR
5 ZMW53,82450 PKR
10 ZMW107,64900 PKR
20 ZMW215,29800 PKR
50 ZMW538,24500 PKR
100 ZMW1.076,49000 PKR
250 ZMW2.691,22500 PKR
500 ZMW5.382,45000 PKR
1000 ZMW10.764,90000 PKR
2000 ZMW21.529,80000 PKR
5000 ZMW53.824,50000 PKR
10000 ZMW107.649,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / ZMW
1 PKR0,09289 ZMW
5 PKR0,46447 ZMW
10 PKR0,92894 ZMW
20 PKR1,85788 ZMW
50 PKR4,64471 ZMW
100 PKR9,28942 ZMW
250 PKR23,22355 ZMW
500 PKR46,44710 ZMW
1000 PKR92,89420 ZMW
2000 PKR185,78840 ZMW
5000 PKR464,47100 ZMW
10000 PKR928,94200 ZMW