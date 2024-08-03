ZMW'den Etiyopya birrine Geçmiş Döviz Kurları
ZMW'den Etiyopya birrine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, ZMW'den (ZMW) Etiyopya birrine (ETB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 03-08-2019 ile 03-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ZMW - ETB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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ZMW → Etiyopya birri döviz kuru geçmişi
Bugünün ZMW Etiyopya birrine döviz kuru şu anda 3,057, dünden bu yana %2.646 değerinde değişti. ZMW değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %38.261 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada ZMW Etiyopya birrine döviz kuru en yüksek değeri 3,062 (02-08-2024) ile en düşük değeri 2,194 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %30.062 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
ZMW'den Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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