ZMW'den Dominik pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
ZMW'den Dominik pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, ZMW'den (ZMW) Dominik pesosuna (DOP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 03-08-2019 ile 03-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ZMW - DOP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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ZMW → Dominik pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün ZMW Dominik pesosuna döviz kuru şu anda 2,295, dünden bu yana %0.249 değerinde değişti. ZMW değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.182 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada ZMW Dominik pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 2,302 (02-08-2024) ile en düşük değeri 2,253 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.559 artış ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
ZMW'den Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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