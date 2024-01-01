250 Güney Afrika randından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile ZAR → THB çevirin

250 zar
482,90 thb

1,000R ZAR = 1,932฿ THB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,01112,0452
Düşük1,93161,9201
Ortalama1,98411,9900
Değişim-3.70%-2.62%
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1 ZAR → THB istatistikleri

ZAR → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0111, en düşük 1,9316 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9841 oldu. ZAR → THB kurundaki değişiklik -3.70 değerindeydi.

ZAR → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0452, en düşük 1,9201 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9900 oldu. ZAR → THB kurundaki değişiklik -2.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Tayland Bahtı
1 ZAR1,93161 THB
5 ZAR9,65805 THB
10 ZAR19,31610 THB
20 ZAR38,63220 THB
50 ZAR96,58050 THB
100 ZAR193,16100 THB
250 ZAR482,90250 THB
500 ZAR965,80500 THB
1000 ZAR1.931,61000 THB
2000 ZAR3.863,22000 THB
5000 ZAR9.658,05000 THB
10000 ZAR19.316,10000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Güney Afrika Randı
1 THB0,51770 ZAR
5 THB2,58852 ZAR
10 THB5,17704 ZAR
20 THB10,35408 ZAR
50 THB25,88520 ZAR
100 THB51,77040 ZAR
250 THB129,42600 ZAR
500 THB258,85200 ZAR
1000 THB517,70400 ZAR
2000 THB1.035,40800 ZAR
5000 THB2.588,52000 ZAR
10000 THB5.177,04000 ZAR