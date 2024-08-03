Güney Afrika randından Tayland bahtına Geçmiş Döviz Kurları
Güney Afrika randından Tayland bahtına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Güney Afrika randından (ZAR) Tayland bahtına (THB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 03-08-2019 ile 03-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ZAR - THB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Güney Afrika randı → Tayland bahtı döviz kuru geçmişi
Bugünün Güney Afrika randı Tayland bahtına döviz kuru şu anda 1,932, dünden bu yana %-0.595 değerinde değişti. Güney Afrika randı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.694 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Güney Afrika randı Tayland bahtına döviz kuru en yüksek değeri 1,969 (29-07-2024) ile en düşük değeri 1,932 (02-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.558 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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