bin Güney Afrika randından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile ZAR → NIO çevirin

1.000 zar
2.014,72 nio

1,000R ZAR = 2,015C$ NIO

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → NIO çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,05232,0528
Düşük2,00011,9403
Ortalama2,02302,0085
Değişim-0.02%1.43%
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1 ZAR → NIO istatistikleri

ZAR → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0523, en düşük 2,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0230 oldu. ZAR → NIO kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

ZAR → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0528, en düşük 1,9403 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0085 oldu. ZAR → NIO kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Nikaragua Kordobası
1 ZAR2,01472 NIO
5 ZAR10,07360 NIO
10 ZAR20,14720 NIO
20 ZAR40,29440 NIO
50 ZAR100,73600 NIO
100 ZAR201,47200 NIO
250 ZAR503,68000 NIO
500 ZAR1.007,36000 NIO
1000 ZAR2.014,72000 NIO
2000 ZAR4.029,44000 NIO
5000 ZAR10.073,60000 NIO
10000 ZAR20.147,20000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Güney Afrika Randı
1 NIO0,49635 ZAR
5 NIO2,48174 ZAR
10 NIO4,96348 ZAR
20 NIO9,92696 ZAR
50 NIO24,81740 ZAR
100 NIO49,63480 ZAR
250 NIO124,08700 ZAR
500 NIO248,17400 ZAR
1000 NIO496,34800 ZAR
2000 NIO992,69600 ZAR
5000 NIO2.481,74000 ZAR
10000 NIO4.963,48000 ZAR