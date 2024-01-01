10 Güney Afrika randından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile ZAR → LBP çevirin

10 zar
48.946,40 lbp

1,000R ZAR = 4.895ل.ل. LBP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.984,49004.990,1300
Düşük4.855,45004.718,5500
Ortalama4.915,85604.882,2246
Değişim-0.11%1.39%
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1 ZAR → LBP istatistikleri

ZAR → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.984,4900, en düşük 4.855,4500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.915,8560 oldu. ZAR → LBP kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

ZAR → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.990,1300, en düşük 4.718,5500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.882,2246 oldu. ZAR → LBP kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Lübnan Lirası
1 ZAR4.894,64000 LBP
5 ZAR24.473,20000 LBP
10 ZAR48.946,40000 LBP
20 ZAR97.892,80000 LBP
50 ZAR244.732,00000 LBP
100 ZAR489.464,00000 LBP
250 ZAR1.223.660,00000 LBP
500 ZAR2.447.320,00000 LBP
1000 ZAR4.894.640,00000 LBP
2000 ZAR9.789.280,00000 LBP
5000 ZAR24.473.200,00000 LBP
10000 ZAR48.946.400,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Güney Afrika Randı
1 LBP0,00020 ZAR
5 LBP0,00102 ZAR
10 LBP0,00204 ZAR
20 LBP0,00409 ZAR
50 LBP0,01022 ZAR
100 LBP0,02043 ZAR
250 LBP0,05108 ZAR
500 LBP0,10215 ZAR
1000 LBP0,20431 ZAR
2000 LBP0,40861 ZAR
5000 LBP1,02153 ZAR
10000 LBP2,04305 ZAR